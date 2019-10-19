В Суперлиге произошла первая тренерская отставка

Новости спорта:Харьковские Соколы приняли решение уволить главного тренера Владимира Коваля.

Дебютанты Суперлиги “Харьковские Соколы” объявили о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Владимиром Ковалем.

После выездного поражения от “Николаева” (73:74) наставник команды подал в отставку — руководство клуба ее приняло.

“К сожалению, мне до конца не удалось воплотить в жизнь то, что помогло бы побеждать команде. У нас были неплохие отрезки, однако побеждать в каждом матче не вышло. Я считаю, что у “Соколов” хорошее будущее и желаю им успехов и побед”, — приводит слова Коваля официальный сайт харьковчан.

“Харьковские Соколы” проиграли все шесть матчей регулярного чемпионата и являются главным аутсайдером на старте сезона.