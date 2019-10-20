Химик с трудом обыграл Запорожье

Новости спорта:Команда из Южного одержала четвертую победу в сезоне.

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. «Химик» обыграл в гостях «Запорожье» 88:81.

Действующий чемпион страны сумел победить в Запорожье только благодаря лучшей реализации в последней четверти. 88:81 - четвертая победа «Химика» в сезоне. Самые результативные игроки матча: Брэндон Рэндольф (22 очков) - «Запорожье», Льюис Салливан и Айзея Уильямс (оба по 19 очков) - «Химик».

После этой победы «Химик» набрал 9 очков и догнал «Днепр», который занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. А лидирует новичок - «Прометей», который выиграл все матчи и набрал 10 очков.

Напомним, 19 октября «Днепр» лишь в последних атаках сумел дожать «Николаев» - 80:73.