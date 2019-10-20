Шестая победа Прометея: на этот раз пала Одесса

Новости спорта:Команда из Каменского обыграла «Одессу» и добыла шестую победу в сезоне.

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. «Прометей» на своей площадке вырвал победу у «Одессы» 91:88.

Новичок Суперлиги - «Прометей» почти весь матч догонял в счете «Одессу» и спасся от поражения лишь на последней секунде основного времени. Чтобы определить победителя командам пришлось сыграть два овер-тайма. Все решил трехочковый Ильи Сидорова, который принес «Прометею» шестую победу в сезоне - 91:88.

Самые результативные игроки матча: Брюс Мэйси (34 очка), Майк Холлоуэй (22 очка) - «Одесса», Александр Антипов и Илья Сидоров (оба по 17 очков) - «Прометей».

«Прометей» набрал 12 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице. По 9 очков набрали "Днепр" и "Химик".

Напомним, сегодня «Химик» в последней четверти сумел дожать «Запорожье» - 88:81.