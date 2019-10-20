Скачать
Воскресенье, 20.10.2019
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
"Усик – отличный боец": Руис согласился на бой с украинцем
"Усик – отличный боец": Руис согласился на бой с украинцем
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд

Шестая победа Прометея: на этот раз пала Одесса

Шестая победа Прометея: на этот раз пала Одесса
21:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Команда из Каменского обыграла «Одессу» и добыла шестую победу в сезоне.

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. «Прометей» на своей площадке вырвал победу у «Одессы» 91:88.

Новичок Суперлиги - «Прометей» почти весь матч догонял в счете «Одессу» и спасся от поражения лишь на последней секунде основного времени. Чтобы определить победителя командам пришлось сыграть два овер-тайма. Все решил трехочковый Ильи Сидорова, который принес «Прометею» шестую победу в сезоне - 91:88.

Самые результативные игроки матча: Брюс Мэйси (34 очка), Майк Холлоуэй (22 очка) - «Одесса», Александр Антипов и Илья Сидоров (оба по 17 очков) - «Прометей».

Химик с трудом обыграл Запорожье

«Прометей» набрал 12 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице. По 9 очков набрали "Днепр" и "Химик".

Напомним, сегодня «Химик» в последней четверти сумел дожать «Запорожье» - 88:81.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суперлига, Чемпионат Украины, БК Одесса, ФБУ, БК Прометей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Александрия: анонс и где смотреть матч
02 Тайсон Фьюри рассказал о причине ухода в рестлинг
03 Полмиллиона за отбор очков у Португалии: Сербия идет на крайности ради Евро-2020
04 Букмекеры назвали фаворита матча Шахтер - Динамо Загреб
05 Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь