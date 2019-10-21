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Уникальная майка ЛеБрона была продана за сумасшедшую сумму

Уникальная майка ЛеБрона была продана за сумасшедшую сумму
10:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В этой джерси Джеймс сфотографировался на обложку Sports Illustrated.

Школьная игровая майка форварда Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрона Джеймса была продана на аукционе за 187 500 долларов. Об этом сообщил журналист Даррен Ровелл в Twitter.

Именно в этой майке 17-летний ЛеБрон сфотографировался на обложку журнала Sports Illustrated в 2002 году, который представил игрока как «избранного».

На прошлой неделе протестующие в Гонконге сожгли игровую майку Джеймса в знак несогласия с комментариями звездного баскетболиста о свободе слова.

Лейкерс начнут новый сезон 23 октября матчем против Лос-Анджелес Клипперс.

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Баскетбол, НБА, Леброн Джеймс, ФБУ, Новости баскетбола.
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