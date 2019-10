Уникальная майка ЛеБрона была продана за сумасшедшую сумму

Школьная игровая майка форварда Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрона Джеймса была продана на аукционе за 187 500 долларов. Об этом сообщил журналист Даррен Ровелл в Twitter.

Именно в этой майке 17-летний ЛеБрон сфотографировался на обложку журнала Sports Illustrated в 2002 году, который представил игрока как «избранного».

На прошлой неделе протестующие в Гонконге сожгли игровую майку Джеймса в знак несогласия с комментариями звездного баскетболиста о свободе слова.

The jersey LeBron wore for his first SI cover sold for $187,500 early this morning in a @GoldinAuctions sale. Highest price paid for a LeBron jersey yet. pic.twitter.com/ChADQDxsSz