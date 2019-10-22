Пресс-служба Кубка ФИБА считает украинские клубы фаворитом группы

Новости спорта:Киев-Баскет и Днепр главные претенденты на выход с группы в Кубке ФИБА.

23 октября в киевском Дворце спорта вице-чемпион Украины “Киев-Баскет” примет действующего обладателя Кубка и Суперкубка страны “Днепр” в рамках первого тура группового раунда Кубка Европы FIBA.

Накануне старта группового раунда оффициальный сайт Кубка Европы FIBA опубликовал небольшое превью, уделив внимание и группе “F”, в которой представлены украинские клубы:

“Это еще одна группа, в которой представлены два клуба из одной страны — “Киев-Баскет” сыграет с “Днепром”. Кирилл Фесенко провел более 100 матчей в НБА с 2007 по 2012 года и является серьезной боевой единицей в борьбе под щитами.

Несмотря на травмы, которые преследовали его в последние годы, он вернулся в “Днепр”, где проводит второй сезон подряд. Киевский клуб возглавляет бывший главный тренер сборной Латвии Айнарс Багатскис, в распоряжении которого мощная передняя линия во главе с Вячеславом Петровым".

Кроме фаворитов группы пресс-служба турнира также выделила главную звезду и наиболее перспективного игроков квартета:

Фавориты группы — “Днепр”, “Киев-Баскет”

Главная звезда группы — Кирилл Фесенко ("Днепр")

Главный “проспект” группы — Иссуф Санон ("Днепр")