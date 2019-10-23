Стартовал новый сезон НБА: результаты первых матчей (Видео)

Сегодня, 23 октября, стартовал очередной регулярный сезон в НБА. Открывала первенство игра в Торонто, где чемпионы лиги Рэпторс принимали обновленный Пеликанс.

Торонто — Нью-Орлеан 130:122 ОТ (27:30, 29:31, 32:25, 29:31,13:5)

Торонто: Сиакам 34 + 18 подборов + 6 фолов, ВанВлит 34 + 7 передач, Лоури (22), Ибака 13

Нью-Орлеан: Ингрэм (22), Редик (16), Холидэй (13 - 5 потерь Харт 15 + 10 подборов, Мелли 14

Первую половину успешнее провели гости, ушедшие на большой перерыв пятиочовым отрывом. В третьей четверти Торонто пришло в себя и даже сумело выйти вперед.

Тем не менее, гости сумели перевести игру в овертайм, но там удачнее были игроки Ника Нерса.

Клипперс: Ленард 30 + 6 подборов + 5 передач + 2 перехвата + 1 блок-шот - 6 потерь, Уильямс 21 + 7 передач + 5 подборов, Харрелл 17 + 7 подборов, Грин 12 + 6 подборов

Лейкерс: Грин 28 + 7 подборов, Дэвис 25 + 10 подборов + 5 передач + 2 блок-шота, Джеймс 18 + 9 подборов + 8 передач - 5 потерь

Дерби Лос-Анджелеса также порадовало массой ярких хайлатов, упорной борьбой. Начали "парусники" вяло, чем и воспользовались Лейкерс, выигравшие первую дванадцатиминутку. Однако уже со второй четверти хозяева накрутили темп и ушли на перерыв лидерами.

Качели продолжились и во второй половине. Тем не менее, на заключительный отрезок игры больше сил было у Клипперс, которые сумели выиграть этот матч.