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Киев-Баскет победил Днепр в украинском дерби Кубка Европы ФИБА (Видео)

Киев-Баскет победил Днепр в украинском дерби Кубка Европы ФИБА (Видео)
21:12 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта:В киевском Дворце спорта состоялся поединок между "Киев-Баскетом" и "Днепром", которые попали в группу F Кубка Европы ФИБА.

Ключевой в матче стала вторая четверть, в которой хозяева площадки организовали отрыв от соперников. В дальнейшем днепряне нащупали свою игру (разыгрался Санон, начали залетать трехочковые), но "Киев-Баскет" удерживал соперников на расстоянии 12-15 очков. Гости сумели только сократить отрыв до семиочковой разницы – 95:88 в пользу "Киев-Баскета".

Отметим, что в другом поединке группы F"Цмоки Минск" обыграл "Лукойл Левски" со счетом 81:68.

Кубок Европы ФИБА. Группа F. 1-й тур.

"Киев-Баскет" – "Днепр" – 95:88 (23:21, 29:18, 23:24, 20:25)

Пресс-служба Кубка ФИБА считает украинские клубы фаворитом группы

"Киев-Баскет": Шеферд (4 передачи), Крутоус (16 + 6 подборов), Близнюк (18 + 2 блок-шота), Пустозвонов (23), Сандул – старт; Кондраков (3), Мусиенко, К. Хилл (10), Эдвин (9 + 4 передачи – 4 потери), Петров (16 + 6 передач)

"Днепр": Дугат (13 + 6 передач), Закурдаев (2), Глебов (16 + 3 перехвата), Тимофеенко (14 – 5 потерь), Фесенко (2) – старт; Чумаков, Шундель (10), Корниенко (11 + 5 подборов + 4 перехвата + 4 блок-шота), Санон (16 + 6 подборов), Сизов (4), Коломойский

Дворец спорта (Киев)

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Баскетбол, БК Днепр, ФИБА, Новости баскетбола, БК Киев-Баскет, Кубок Европы ФИБА.
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