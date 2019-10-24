Маркканен повторил достижение Джордана в NBA

Новости спорта:Лаури Маркканен повторил достижение Майкла Джордана в стартовом матче нового регулярного чемпионата.

Форвард Чикаго Буллз Лаури Маркканен повторил достижение Майкла Джордана в стартовом матче нового регулярного чемпионата.

Финский баскетболист стал первым игроком Быков со времен Джордана, которому удалось набрать 35 очков в первом матче сезона. В последний раз это удавалось иконе баскетбола в 1995 году.

Также ESPN отмечает, что Маркканен стал третьим баскетболистом в истории франшизы, которому удавалось в нескольких матчах набрать 35 очков и совершить 15 подборов, после Джордана (четыре матча) и Артиса Гилмора (три).

Успехи Лаури, однако, не помогли команде в рамках вчерашнего игрового дня обыграть Шарлотт Хорнетс (125:126).

В ночь на субботу, 26 октября, Чикаго проведет выездной матч с Мемфис Гризлис.