Киев-Баскет намерен усилиться звездным украинцем

Новости спорта:Владислав Коренюк в скором времени может стать игроком Киев-Баскета.

Центровой Владислав Коренюк в скором времени может стать игроком Киев-Баскета. Об этом сообщил basket-planet.com.

Сейчас Коренюк выступает за Сент-Кентен, который представляет второй баскетбольный дивизион Франции.

В двух стартовых матчах сезона украинец набрал 12,5 очков и собрал пять подборов в среднем за игру.

На вчерашней пресс-конференции после матча между Киев-Баскетом и Днепром главный тренер киевлян Айнарс Багатскис сказал, что хотел бы видеть в команде капитана сборной Украины Вячеслава Кравцова.

Также покинет команду форвард Малик Дайм, который не подошел тренерскому штабу по итогам просмотра.

Коренюк является воспитанником Днепра, который покинул после окончания сезона-2014/15.

Киев-Баскет в своем последнем матче обыграл Днепр в рамках Кубка Европы FIBA (95:88). В следующем туре Киев-Баскет 30 октября сыграет против Левски.