Украинское дерби в NBA: Атланта Леня обыграла Детройт Михайлюка

Новости спорта:Лень помог Атланте обыграть Детройт Михайлюка в регулярном чемпионате NBA.

Центровой Алексей Лэнь принял участие в матче Атланта Хокс против Детройт Пистонс, в котором гости победили с разницей в 17 очков.

Сам Лэнь провел на площадке немногим меньше 24 минут, набрав за это время 4 очка и совершив 6 подборов. Михайлюк участие в матче не принимал.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Хокс Трэй Янг, на счету которого 38 очков, наряду с 7 подборами и 9 результативными передачами.

Для Атланты матч с Поршнями стал первым в новом сезоне. Детройт на неделе успел обыграть Индиана Пэйсерс.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонз (1-1) — Атланта Хокс (1-0) 100:117 (32:38, 31:22, 18:31, 19:26)

Детройт: Роуз (27), Драммонд (21 + 12 подборов), Кеннард (13)

Атланта: Янг (38), Паркер (18), Коллинз (18 + 10 подборов), Хантер (14)