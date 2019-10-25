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Одноклубник Леня установил исторический рекорд в NBA

Одноклубник Леня установил исторический рекорд в NBA
13:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Винс Картер дебютировал в новом сезоне НБА в матче регулярного чемпионата.

Олимпийский чемпион-2000, форвард «Атланты» Винс Картер дебютировал в новом сезоне НБА в матче регулярного чемпионата против "Детройта" (117:100).

Благодаря этому 42-летний одноклубник украинского центрового Алексея Леня установил уникальное достижение, сыграв уже в 22-м сезоне НБА, чего ранее сделать еще не удавалось никому. Об этом сообщает пресс-служба "Хоукс".

В матче против «Детройта» Картер провел на площадке 10 минут, отметившись одной результативной передачей. Всего же в составе "Атланты" с момента своего перехода в 2018 году форвард сыграл 76 игр, в которых в среднем записывал на свой счет 7,4 очка, 2,6 подбора и 1,1 передачи.

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За свою длинную карьеру в НБА Картер также успел поиграть за "Торонто", "Нью-Джерси", "Орландо", "Финикс", "Даллас", "Мемфис" и "Сакраменто".

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Баскетбол, НБА, Винс Картер, Новости баскетбола.
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