Лейкерс победил, украинцы не играли: обзор матчей НБА 25.10.19 (Видео)

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Суббота, 26.10.2019
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10:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook

Новости спорта:Регулярный чемпионат в НБА набирает обороты.

Состоялся третий игровой день в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Сразу девять матчей было этой ночью. Стоит сказать, что обошлось без сенсаций, но и проходных игр не было.

Практически в каждом матче победитель определялся на последних секундах, а в кое-каких встречах пришлось играть овертайм.

"Бостон" - "Торонто" 112:106 (22:21, 28:28, 26:33, 36:24)

Один из фаворитов Восточной конференции сумел нанести поражение действующему чемпиону лиги Торонто. Главными героями стали Джейлен Браун и Джейсон Тейтум, набравшие за "кельтов" по 25 очков. 

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"Шарлотт" - "Миннесота" 99:121 (32:30, 24:28, 25:45, 18:18)

Шарлотт после летнего ухода лидеров пока что не радует своей игрой в этом чемпионате. Миннесота без особых проблем нанесла "шмелям" поражение.

"Бруклин" - "Нью-Йорк" 113:109 (32:23, 32:28, 30:32, 19:26)

В дерби Нью-Йорка победителем стал более укомплектованный Бруклин.

"Новый Орлеан" - "Даллас" 116:123 (41:27, 23:45, 29:23, 23:28)

Даллас, ведомый вперед европейской парой Дончич - Порзингис, одержал вторую победу подряд. Дуэт латыша и словенца принес клубу 49 очков.

"Оклахома-Сити" - "Вашингтон" 85:97 (24:28, 22:24, 24:26, 15:19)

Оклахома в этом году вместо привычной борьбы за высшие места будет радоваться редким победам. Стоит выделить, что главная звезда Тандер, Крис Пол, провалил матч, набрав всего 5 очков.  

"Денвер" - "Финикс" 108:107 OT (15-21, 24-24, 25-17, 31-33, 13-12)

Прошлогодний победитель Западной конференции неожиданно столкнулся с проблемами в виде Финика. Но, все же, сумел выиграть матч.

"Сакраменто" - "Портленд" 112:122 (27-25, 30-32, 27-37, 28-28)

Сакраменто несмотря на выданные им авансы проиграл и второй поединок на старте первенства.

"Лейкерс" - "Юта" 95:86 (24-17, 19-20, 31-18, 21-31)

Лейкерс после поражения в дерби с Клипперс очень нуждались в этой победе и решили дело за три четверти. Героем встречи стал не стареющий Леброн, который с 34 очками стал самым результативным игроком поединка.

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НБА, Бруклин, Леброн Джеймс, Крис Пол, Новости баскетбола, Лос-Анджелес Лейкерс, Бостон Селтикс, Оклахома Тандер.
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