По стопам Михайлюка: еще один украинец продолжит карьеру в NCAA

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Суббота, 26.10.2019
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12:56 Сегодня Телеграф https://telegraf.com.ua/sport-cat/ Фото: Facebook

Новости спорта:Дмитрий Скапинцев будет играть за престижный университет из Студенческой лиги баскетбола.

Согласно информации из сайта Калифорния Стэйт Матадорс, университета выступающего в NCAA, его состав пополнил 21-летний украинский центровой Дмитрий Скапинцев.

Всю свою карьеру игрок выступал за Черкасские Мавпы, цвета которых и защищал последние четыре сезона, дебютировав за основную команду ещё до своего совершеннолетия.

Дмитрий за карьеру успел поиграть за сборные Украины разных возрастов, а также входить в расширенный список основного состава сборной Украины.

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Стоит напомнить, что в составе черкасского клуба Скапинцев становился чемпионом Украины 2018 года. Дебютировать за новый коллектив он сможет 5 ноября, когда стартует сезон в NCAA.

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Все по теме:

Черкасские Мавпы, NCAA, Новости баскетбола, Дмитрий Скапинцев.
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