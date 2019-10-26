По стопам Михайлюка: еще один украинец продолжит карьеру в NCAA

Новости спорта:Дмитрий Скапинцев будет играть за престижный университет из Студенческой лиги баскетбола.

Согласно информации из сайта Калифорния Стэйт Матадорс, университета выступающего в NCAA, его состав пополнил 21-летний украинский центровой Дмитрий Скапинцев.

Всю свою карьеру игрок выступал за Черкасские Мавпы, цвета которых и защищал последние четыре сезона, дебютировав за основную команду ещё до своего совершеннолетия.

Дмитрий за карьеру успел поиграть за сборные Украины разных возрастов, а также входить в расширенный список основного состава сборной Украины.

Стоит напомнить, что в составе черкасского клуба Скапинцев становился чемпионом Украины 2018 года. Дебютировать за новый коллектив он сможет 5 ноября, когда стартует сезон в NCAA.