Леброн Джеймс спасал семью от лесных пожаров в Калифорнии

Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сообщил, что ему и его семье пришлось покинуть своё жилище из-за лесных пожаров, бушующих в Калифорнии.

Эвакуироваться понадобилось жителям нескольких районов Лос-Анджелеса, в том числе обитателям Брентвуда, где Джеймс купил дом, когда перешёл в «Лейкерс» в 2018-м.

«Эти пожары в Лос-Анджелесе не шутка! Пришлось срочно эвакуироваться, и я еду с семьёй, ищем номера. Пока не везёт!» — написал баскетболист в своём «твиттере».

I for all the families in the area that could be affected by these now! Pretty please get to safety ASAP

— LeBron James (@KingJames) 28 октября 2019 г.