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Михайлюк ударно дебютировал за Детройт в новом сезоне NBA

Михайлюк ударно дебютировал за Детройт в новом сезоне NBA
10:01 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Святослав Михайлюк провел свой первый матч в нынешнем сезоне НБА.

Украинский легкий форвард Детройта Святослав Михайлюк провел свой первый матч в нынешнем сезоне НБА. Украинец появился на паркете в матче против Торонто.

Михайлюк провел 8 минут и 34 секунды и за это время успел набрать 9 очков и сделать 1 подбор.

Напомним, что украинец пропустил первые стартовые четыре игры команды в новом сезоне.

В следующем матче Детройт сыграет против Чикаго, а Торонто будет противостоять Милуоки.

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Обзор матча:

Торонто Рэпторс — Детройт Пистонс — 125:113 (37:28, 27:30, 37:27, 24:28)

Торонто: Сиакам (30), Лаури (20 + передач), Пауэлл (19), Ибака (19), Ванвлит (13 + 11 передач), Ануноби (13 + 8 подборов)

Детройт: Драммонд (21 + 22 подбора + 5 потерь), Гэллоуэй (17), Моррис (16), Роуз (16 + 10 передач), Михайлюк (9 + 1 подбор)

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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