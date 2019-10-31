Черкасские Мавпы нанесли Прометею первое поражение в Суперлиге

Новости спорта:Черкасские Мавпы на своем паркете обыграли лидера Суперлиги Париматч.

Лучшие свои матчи в баскетболе 5х5 провели Игорь Сергеев и Никита Руслов, не стушевались перед именитыми соперниками. Мавпы - Прометей 90:85.

Довольно неожиданно хозяева паркета лучше начали матч и дали забить Прометей в свое кольцо всего 5 баллов за стартовые 5 минут матча. Черкасские же на тот момент имели уже 11 после трешки от Попова.

Во второй части периода команда из Каменского несколько сократила отставание, однако дальше чрезвычайно удачно сыграла молодежь Мавп, которые не только не дали соперникам сравнять счет, но и сумели организовать небольшой отрыв.

Вторая четверть началась также с активностей от молодых исполнителей Черкасских Мавп: сначала Иван Ткаченко попал три, а через несколько секунд Сергеев чрезвычайно эффектно заблокировал бросок одного из лучших игроков команды соперника - Майкла Майерса. Далее уже опытный Попов забил очередной дальний в кольцо Прометея и это +14 для Мавп.

В дальнейшем игра несколько успокоилась и на последних минутах гости часть баллов отставание сыграли - 43:36.

Во второй половине хозяева паркета вновь побеги в атаку, а после перехвата и попадание от Беликова разница в счете стала уже 15 баллов.

Лишь в последней четверти гости сумели начать отыгрываться в счете, но железные нервы опытного Хаджифейзовича, который попал 4 из 6 штрафных на последних секундах позволили команде из Черкасс нанести Прометею первое поражение в сезоне, да и в целом истории в высшем дивизионе страны.