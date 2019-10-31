Михельсон подтвердил возвращение Кобца и Конева в Черкасские Мавпы

Новости спорта:Максим Михельсон подвел итоги матча с "Прометеем" и рассказал о ротации состава своей команды.

Главный тренер «Черкасских Мавп» Максим Михельсон прокомментировал победу над «Прометеем» (90:85) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:

«Поздравляю всех с победой. Я очень сильно благодарен болельщикам. Еще перед игрой в зале была шикарная атмосфера. Чувствуется, что зал живет игрой вместе с нами. Это очень сильно помогает. Надеюсь, что такая семейная атмосфера будет до конца сезона. Я сказал парням, что завидую им. На скамейке сидят пять игроков дубля, которые в Высшей лиге всем проигрывают по 30 очков. Кажется, что для них нереально играть против фаворитов сезона «Прометея», «Днепра», «Киев-Баскета». Я по-доброму завидую, что они находятся на площадке. Они герои.

Очень здорово вышла молодежь, абсолютно каждый игрок. Радует, что они прогрессируют. Может говорить еще рано, но есть задатки того, что мы вырастили еще одно конкурентоспособное поколение. Пока они молодцы. Надеюсь, что выдержат весь сезон. Тяжело защищаться против «Прометея». Наверное, у них самое разностороннее нападение. У них очень много видов пик-н-роллов на разных участках площадки. При этом, их выполняют украинцы и легионеры очень высокого уровня. Очень вариативное нападение, тяжело против него защищаться. Мы выстояли. Неплохо сыграли в нападении, набрали 90 очков. Победа – это всегда хорошо.

Короткая ротация – наша основная проблема. Травмы опять вывели из строя ребят. Прошлый сезон закалил нас. Мы говорим: «Вылетел кто-то? ОК. У нас есть кем играть». Мы обыграли «Прометей» в предсезонке этим же составом. Ротация короткая, очень усеченная. Тяжело восстановиться. Пока мы проигрываем только вторые матчи недели. С «Днепром» выигрывали в четвертой четверти, но не хватило сил. С «Химиком» была игра после «Одессы», Не успевают ребята восстановиться. Очень ждем, когда вернутся наши ребята. Тот же Александр Кобец, Владимир Конев. Также ищем игрока, чтобы немного расширить ротацию передней линии. К сожалению, пока никого найти не можем».