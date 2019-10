Звезда НБА сломал руку после ужасного падения во время матча (Видео)

В матче регулярного первенства НБА Голден Стэйт проиграл Финиксу со счетом 110:121, однако омрачило этот день для команды вовсе не итоговый результат а серьезная травма лидера клуба Стефа Карри.

В одном из игровых эпизодов Карри налетел на центрового Финикса Арона Бэйнса и крайне неудачно приземлился на руку. После падения сразу же стало ясно, что баскетболист не продолжит матч.

По информации пресс-службы команды, по предварительным данным, Стеф получил перелом запястья левой руки. Если диагноз подтвердится Карри пробудет в гипсе до 5 недель.

Видео падения Карри:

Steph Curry has a broken left hand!

He had 9 PTS (3-11 FG, 1-7 3PT) in 21 MINS before the injury.

(Via @KNBR)pic.twitter.com/eTtVSxktE6

.

— Ballislife.com (@Ballislife) October 31, 2019