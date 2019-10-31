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Одесса обыграла Николаев в битве аутсайдеров Суперлиги

Одесса обыграла Николаев в битве аутсайдеров Суперлиги
21:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФБУ

Новости спорта:Состоялся очередной матч чемпионата Украины по баскетболу.

В единственном матче игрового дня четверга в регулярном чемпионате украинской Суперлиги Одесса минимально обыграла Николаев.

Команды обменивались победными четвертями: первый и третий игровые отрезки остались за николаевскими гостями, у которых лучшей результативностью отметился Максим Луценко (19 очков).

Одесса — Николаев 74:73 (15:16, 24:17, 13:26, 22:14)

Одесса: Мэйси (19 + 6 подборов + 8 передач), Артамонов (15), Носков (8 + 6 подборов), Новиков (8), Браун (7 + 9 подборов)

Николаев: Луценко (19), Зотов (14 + 7 передач), Бристол (9 + 17 подборов), Давидюк (8)

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Такой же результат показал вышедший со скамейки американский легионер одесситов Брюс Мэйси, которому для дабл-дабла не хватило всего двух результативных передач.

Одесса с двумя победами в шести матчах по итогам игрового дня занимает 5-е место в турнирной таблице Суперлиги. Николаев замыкает зону плей-офф со всего одним успехом в пяти поединках.

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Суперлига, МБК Николаев, БК Одесса, ФБУ, Новости баскетбола.
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