Мавпы уступили Запорожью в матче Суперлиги

Новости спорта:Черкасские Мавпы дома уступили БК Запорожью.

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. «Черкасские Мавпы» на собственной площадке проиграли «Запорожью» 95:97. Об этом сообщает Укринформ.

В равном матче все решилось на последней минуте. «Запорожье» за счет дальнего попадания и реализации штрафных обыграло «Черкасских Мавп» 97:95. «Запорожье» одержало третью победу в сезоне и прервало серию из трех поражений подряд.

После этой победы «Запорожье» набрало 10 очков и поднялось на третье место. «Черкасские Мавпы» занимают вторую позицию в лиге - 11 очков. А лидирует в чемпионате «Прометей», который набрал 13 очков.

Напомним, 31 октября в матче аутсайдеров «Одесса» на своей площадке обыграла «Николаев» 74:73.