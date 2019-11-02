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Харден обновил антирекорд НБА

Харден обновил антирекорд НБА
13:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Джеймс Харден обновил "рекорд" НБА по количеству промахов из-за дуги в первых пяти матчах регулярного сезона.

Защитник "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден обновил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству промахов из-за дуги в первых пяти матчах регулярного сезона, сообщает Clutch Points.

В первых пяти матчах нынешнего сезона лидер "Хьюстона" промахнулся из-за дуги 56 раз, что на 10 промахов превышает прошлый показатель.

В матче с "Бруклин Нетс" Харден реализовал всего 2 броска из-за дуги из 16, что не помешало Хардену набрать в общей сложности 36 очков за матч. Встреча завершилась победой "Бруклин Нетс" со счётом 123:116.

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В следующем матче "Хьюстон" сыграет с "Майами Хит". В настоящий момент в активе "Хьюстона" три победы в первых пяти матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2019/20.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола.
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