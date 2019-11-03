Михайлюк второй раз сыграл в сезоне НБА

В матче регулярного сезона НБА Детройт обыграл Бруклин, игровое время получил и украинец Святослав.
Детройт — Бруклин 113:109 (33:26, 13:28, 32:18, 35:37)
Детройт: Драммонд (25 + 20 подборов + 5 блокшотов), Кеннард (24), Браун (22 + 7 передач), Моррис (13), Снелл (10) - старт; Мэйкер (4), Вуд (0), Гэллоуэй (12), Михайлюк (3)
Бруклин: Принс (20), Ирвинг (20 + 11 подборов + 10 передач), Харрис (18), Леверт (14), Джордан (10 + 10 подборов + 4 блокшотов) - старт; Куруц (2), Аллен (7 + 7 подборов), Динуидди (16), Темпл (2)
Святослав Михайлюк, выйдя со скамьи, отыграл 15 минут, набрал 3 очка (1/4 трехочковых), сделал 1 подбор в защите, 1 передачу и 1 блок-шот.