Украинец помог своему клубу добыть победу в чемпионате Испании

Новости спорта:Украинский баскетболист Владимир Герун показал отличную игру в очередном матче чемпионата Испании.

В рамках 7-го тура чемпионата Испании по баскетболу Уникаха из Малаги принимала Бетис.

"Уникаха" - "Бетис" 79:71 (23:14, 17:18, 17:22, 22:17)

Уникаха: Вачински 14. Адамс 14, Томпсон 11, Герун 11

Бетис: Слейтер 15, Оливер 14, Эчинойа 9

Владимир Герун ("Уникаха") провел на паркете 17 минут, за которые набрал 11 очков (5/7 двухочковые, 1/2 штрафные), собрал 9 подборов, совершил 1 перехват. РЭ +19. Плюс-минус +7.

Центровой стал лучшим в команде по подборам и по рейтингу эффективности. Эта победа позволила его клубу вернутся в топ-5 Лиги АСВ.