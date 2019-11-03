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Украинец помог своему клубу добыть победу в чемпионате Испании

Украинец помог своему клубу добыть победу в чемпионате Испании
20:51 Сегодня Телеграф Лига ACB Фото: Twitter

Новости спорта:Украинский баскетболист Владимир Герун показал отличную игру в очередном матче чемпионата Испании.

В рамках 7-го тура чемпионата Испании по баскетболу Уникаха из Малаги принимала Бетис. 

"Уникаха" - "Бетис" 79:71 (23:14, 17:18, 17:22, 22:17)

Уникаха: Вачински 14. Адамс 14, Томпсон 11, Герун 11

Бетис: Слейтер 15, Оливер 14, Эчинойа 9

Владимир Герун ("Уникаха") провел на паркете 17 минут, за которые набрал 11 очков (5/7 двухочковые, 1/2 штрафные), собрал 9 подборов, совершил 1 перехват. РЭ +19. Плюс-минус +7.

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Центровой стал лучшим в команде по подборам и по рейтингу эффективности. Эта победа позволила его клубу вернутся в топ-5 Лиги АСВ. 

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Новости баскетбола, Владимир Герун, Уникаха, Лига АСБ.
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