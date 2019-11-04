НБА: результаты матчей 03.11.19 (Видео)

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Понедельник, 04.11.2019
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14:20 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Состоялся очередной игровой день в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

Минувшей ночью состоялись шесть матчей регулярного сезона в НБА. Главной сенсацией ночи можно считать разгромную победу Майами над Хьюстоном 129:100. К слову, уже после первой четверти Хит вели в +32.

Лейкерс сумел дожать Сперс и тем самым вышел в лидеры Западной конференции.

Не теряю хода и Даллас с Клипперс, которые в ярких матчах сумели победить Кливленд и Юту.

Герун помог Уникахе добыть победу в чемпионате Испании

“Индиана” – “Чикаго” 108:95 (24:18, 31:24, 31:32, 22:21)

“Индиана": Уоррен (26), Брогдон (22 + 7 передач - 5 потерь), Лэмб (11), Битадзе (9 + 4 блокшотов + 6 фолов), Сэмпсон (4) - старт; Лиф (13 + 15 подборов), Холидэй (5), МакДермотт (7), МакКоннелл (2), Холидэй (9)

“Чикаго": ЛаВин (21), Картер (20 + 10 подборов), Маркканен (11), Саторански (9 + 9 передач), Портер (4) - старт; Корнет (9), Янг (12), Уайт (1), Арчидьяконо (6 + 6 фолов), Данн (2), Харрисон (0)

“Майами” – “Хьюстон" 129:100 (46:14, 25:32, 28:25, 30:29)

“Майами”: Робинсон (23), Ленард (21), Батлер (18 + 7 подборов + 9 передач + 4 перехватов), Адебайо (8), Нанн (5) - старт; Силва (4), Джонсон (17), Олиник (6 + 8 подборов), Драгич (15), Хирро (12 + 7 подборов + 7 передач)

“Хьюстон”: Харден (29 - 6 потерь), Уэстбрук (10 - 7 потерь), Капела (5 + 7 подборов), Гордон (4), Такер (2) - старт; Андерсон (2), Хаус (10), Сефолоша (5), Чендлер (0), Клемонс (16), Риверс (3), МакЛемор (14)

“Нью-Йорк” – “Сакраменто” 92:113 (23:32, 18:29, 23:29, 28:23)

“Нью Йорк": Моррис (28), Барретт (22), Рэндл (8 + 7 подборов), Портис (2), Ниликина (2) - старт; Браздейкис (4), Нокс (2), Робинсон (10), Трир (11), Дотсон (0), Эллингтон (3)

“Сакраменто”: Фокс (24), Хилд (22), Барнс (19), Холмс (14 + 10 подборов), Бьелица (10 + 8 подборов) - старт; Габриэль (0), Свэниген (2), Ариза (8), Дедмон (2 + 8 подборов), Феррелл (0), Джозеф (6), Богданович (6), Джеймс (0)

“Сан-Антонио” – “Лейкерс” 96:103 (25:26, 18:30, 29:21, 24:26)

“Сан Антонио”: Мюррей (18 + 11 подборов), ДеРозан (14 + 7 подборов), Форбс (12), Олдридж (8), Лайлс (4) - старт; Гэй (16 + 10 подборов), Кэрролл (4), Пелтль (1), Уайт (12), Миллс (4), Белинелли (3)

“Лейкерс”: Дэвис (25 + 11 подборов + 4 блокшотов - 6 потерь), Джеймс (21 + 11 подборов + 13 передач - 5 потерь), Брэдли (16), Грин (3), МакГи (2) - старт; Кузма (5), Дэниелс (1), Ховард (14 + 13 подборов), Кук (0), Колдуэлл-Поуп (14), Карусо (2)

“Кливленд” – “Даллас” 111:131 (28:31, 25:27, 33:32, 25:41)

“Кливленд”: Лав (29 + 8 подборов), Томпсон (11 + 12 подборов), Осман (10), Секстон (10), Гарлэнд (9) - старт; Кук (2), Нэнс-младший (5), Маккини (0), Найт (10), Кларксон (17), Портер (8)

“Даллас”: Дончич (29 + 14 подборов + 15 передач - 5 потерь), Порзингис (18 + 9 подборов + 6 блокшотов), Брансон (14), Карри (13), Пауэлл (9) - старт; Джексон (3), Финни-Смит (10), Марьянович (12 + 8 подборов), Райт (8), Брокхофф (3), Хардуэй-младший (12)

“Клипперс” – “Юта” 105:94 (16:20, 23:21, 26:28, 40:25)

“Клипперс”: Ленард (30), Зубац (11 + 9 подборов), Шэмет (10), Беверли (4 + 9 подборов), Паттерсон (0) - старт; Грин (12), Харрелл (19 + 8 подборов), Харклесс (2), Уильямс (17), Макгрудер (0)

“Юта”: Митчелл (36), Богданович (19), Гобер (12 + 14 подборов), Конли (8 - 5 потерь), О'Нил (0) - старт; Грин (2), Инглс (9), Ньянг (0), Брэдли (8)

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НБА, Новости спорта, Новости баскетбола, Лос-Анджелес Лейкерс, Даллас Маверикс.
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