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Михайлюк ударно провел матч "регулярки" NBA

Михайлюк ударно провел матч "регулярки" NBA
08:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Святослав Михайлюк набрал 6 очков и отдал 3 результативных передачи в матче регулярного чемпионата НБА.

Святослав Михайлюк набрал 6 очков и отдал 3 результативных передачи в матче регулярного чемпионата НБА между Детройт Пистонз и Вашингтон Уизардс.

Украинец провел на площадке немногим больше 27 минут, за это время совершил 3 дальних броска, из которых 2 оказались точными.

Поршни все равно уступили Вашингтону с разницей в 16 очков, а самым результативным баскетболистом матча стал защитник Детройта Люк Кеннард, набравший 24 очка при 75 процентах точности дальних бросков.

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Детройт с тремя победами в восьми матчах занимает 10-е место в таблице Восточной конференции и свой следующий матч проведет в ночь на четверг, 7 ноября, против Нью-Йорк Никс.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардс (2-4) — Детройт Пистонз (3-5) 115:99 (31:30, 32:31, 30:17, 22:21)

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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