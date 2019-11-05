Михайлюк ударно провел матч "регулярки" NBA

Новости спорта:Святослав Михайлюк набрал 6 очков и отдал 3 результативных передачи в матче регулярного чемпионата НБА.

Святослав Михайлюк набрал 6 очков и отдал 3 результативных передачи в матче регулярного чемпионата НБА между Детройт Пистонз и Вашингтон Уизардс.

Украинец провел на площадке немногим больше 27 минут, за это время совершил 3 дальних броска, из которых 2 оказались точными.

Поршни все равно уступили Вашингтону с разницей в 16 очков, а самым результативным баскетболистом матча стал защитник Детройта Люк Кеннард, набравший 24 очка при 75 процентах точности дальних бросков.

Детройт с тремя победами в восьми матчах занимает 10-е место в таблице Восточной конференции и свой следующий матч проведет в ночь на четверг, 7 ноября, против Нью-Йорк Никс.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардс (2-4) — Детройт Пистонз (3-5) 115:99 (31:30, 32:31, 30:17, 22:21)