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Понедельник, 04.11.2019
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Определен MVP недели в Суперлиге

Определен MVP недели в Суперлиге
21:15 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: ФБУ

Новости спорта:Американец Льюис Салливан был лучшим на прошлой неделе.

ФБУ подвела итоги прошедшего тура Суперлиги.

MVP тура стал форвард «Химика» Льюис Салливан.

В игре против Николаева, который завершился победой Химика 77:65 набрал 20 очков, 13 подборов и 2 передачи.

Киев-Баскет подписал опытного украинца

Это его лучший матч в сезоне.

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Все по теме:

Суперлига, МБК Николаев, ФБУ, Химик, Льюис Салливан.
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