Лень помог Атланте обыграть Сан-Антонио в NBA (Видео)

Новости спорта:Украинский центровой Атланты Алексей Лень помог своей команде добыть очередную победу в матче НБА.

Центровой Атланты Хокс Алексей Лень вышел со старта в матче против Сан-Антонио Сперс, который его команда выиграла со счетом 108:100.

Украинец провел на паркете 14 минут, за это время он набрал одно очко, совершил шесть подборов и сделал один блок-шот.

Самым результативным в составе Атланты стал Трей Янг (29 очков), в составе Сан-Антонио — Демар Дерозан (22 очка).

Атланта прервала серию из трех поражений подряд и сейчас занимает восьмое место в Восточной конференции. Завтра Ястребы дома сыграют с Чикаго Буллз.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Атланта Хокс (3-3) — Сан-Антонио Сперс (4-3) 108:100 (22:21, 22:24, 26:33, 38:22)

Атланта: Янг (29 + 13 передач), Паркер (19), Хантер (16)

Сан-Антонио: Дерозан (22), Форбс (17), Миллс (16), Олдридж (14)