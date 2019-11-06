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Женская сборная Украины по баскетболу поднялась в рейтинге FIBA

Женская сборная Украины по баскетболу поднялась в рейтинге FIBA
15:30 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта:Украинские баскетболистки высоко котируются перед стартом в отборе на Евробаскет-2021.

Официальный сайт ФИБА перед стартом отборочного цикла опубликовал традиционный рейтинг лучших команд Европы. В топ-3 аналитики ФИБА включили команды России, Словении и Италии, а Украина оказалась на 8-й позиции.

Среди соперниц украинок по квалификации Евробаскета выше оказалась только сборная Бельгии (5-е место). Португалия (25-е место) и Финляндия (28-е) считаются аутсайдерами квартета.

Сборная Украины в первом матче отбора на Евробаскет-2021 14 ноября на выезде сыграет с Бельгией, а 17-го ноября в Харькове примет Португалию.

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Ранее был назван расширенный состав женской сборной Украины на стартовые матчи квалификации Евробаскета-2021.

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Баскетбол, ФИБА, Новости баскетбола, Женская сборная Украины.
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