Женская сборная Украины по баскетболу поднялась в рейтинге FIBA

Новости спорта:Украинские баскетболистки высоко котируются перед стартом в отборе на Евробаскет-2021.

Официальный сайт ФИБА перед стартом отборочного цикла опубликовал традиционный рейтинг лучших команд Европы. В топ-3 аналитики ФИБА включили команды России, Словении и Италии, а Украина оказалась на 8-й позиции.

Среди соперниц украинок по квалификации Евробаскета выше оказалась только сборная Бельгии (5-е место). Португалия (25-е место) и Финляндия (28-е) считаются аутсайдерами квартета.

Сборная Украины в первом матче отбора на Евробаскет-2021 14 ноября на выезде сыграет с Бельгией, а 17-го ноября в Харькове примет Португалию.

Ранее был назван расширенный состав женской сборной Украины на стартовые матчи квалификации Евробаскета-2021.