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Днепр провалил очередной матч в Кубке Европы FIBA, уступив Левски

Днепр провалил очередной матч в Кубке Европы FIBA, уступив Левски
08:40 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Днепр уступил БК Левски в матче Кубка Европы FIBA.

«Днепр» потерпел поражение в выездном матче 3-го тура группового раунда Кубка Европы FIBA, уступив болгарскому «Левски» со счетом 78:85.

Команда Дениса Журавлева вновь, как и в выездном матче против «Цмоки-Минск», проиграла в концовке. Войдя в последнюю минуту матча при 1 очке преимущества соперника, гости так и не сумели провести результативную атаку на победу, более того позволили болгарам увеличить преимущество до 7 очков.

Лучшим в этом матче у «Днепра» стал украинский бигмэн Максим Корниенко, который к 15 очкам добавил, 9 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота (РЭ 23).

Цмоки-Минск шокировал Киев-Баскет в матче Кубка Европы ФИБА

После трех подряд выездных матчей «Днепр» является главным аутсайдером группы F, не выиграв ни одной игры, однако сохраняет шансы на проход в следующий раунд. «Киев-Баскет», также представляющий квартет F, свой домашний матч проиграл и после первой половины группового раунда идет в группе вторым.

Кубок Европы FIBA. 3-й тур. София, Болгария

Левски (Болгария) — Днепр (Украина) 85:78 (23:18, 22:22, 17:23, 23:15)

Левски: Великов 6, Костов 17, Минчев 12 + 8 подборов, Читэм 4 + 6 подборов, Райт 14 — старт; Янг 18 + 5 передач, Джайлс Смит 7 + 10 подборов + 4 перехвата + 3 блок-шота, Петков 7 + 5 передач

Днепр: Дугат 12+ 4 передачи, Сизов 3, Закурдаев 14, Тимофеенко 6, Чумаков — старт; Шундель 17, Корниенко 15 + 9 подборов + 2 блок-шота, Санон 7 + 3 перехвата, Коломойский, Глебов 4.

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Баскетбол, БК Днепр, Новости баскетбола, Максим Корниенко, БК Левски.
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