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Баскетболист Прометея - игрок месяца в Суперлиге

Баскетболист Прометея - игрок месяца в Суперлиге
14:10 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: БК Прометей

Новости спорта:Игрок сборной Украины Денис Лукашов, выступающий за Прометей, признан лучшим баскетболистов октября в Суперлиге.

Игрок месяца в Суперлиге определялся на основании голосования болельщиков, организаторов чемпионата и по количеству попаданий в символические пятерки недели.

Разыгрывающий Прометея Денис Лукашов после подсчета всех критериев набрал 20 баллов.

Это позволило ему оставить позади Артема Ковалева (Химик, 12 баллов), Сеада Хаджифейзовича (Черкасские Мавпы, 11 баллов) и Вячеслава Петрова (Киев-Баскет, 9 баллов). Остальные претенденты на ежемесячную награду набрали меньше семи баллов.

Лукашов в октябре в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 10,6 очка, 5,4 подбора и 8,0 передачи, а Прометей завершил месяц с показателем 6-1.

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Денис Лукашов в текущем сезоне является лидером Суперлиги по среднему количеству результативных передач, а также входит в топ-10 по рейтингу эффективности.

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Все по теме:

Суперлига, Новости спорта, Новости баскетбола, Денис Лукашов, БК Прометей.
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