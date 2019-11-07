Баскетболист Прометея - игрок месяца в Суперлиге

Новости спорта:Игрок сборной Украины Денис Лукашов, выступающий за Прометей, признан лучшим баскетболистов октября в Суперлиге.

Игрок месяца в Суперлиге определялся на основании голосования болельщиков, организаторов чемпионата и по количеству попаданий в символические пятерки недели.

Разыгрывающий Прометея Денис Лукашов после подсчета всех критериев набрал 20 баллов.

Это позволило ему оставить позади Артема Ковалева (Химик, 12 баллов), Сеада Хаджифейзовича (Черкасские Мавпы, 11 баллов) и Вячеслава Петрова (Киев-Баскет, 9 баллов). Остальные претенденты на ежемесячную награду набрали меньше семи баллов.

Лукашов в октябре в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 10,6 очка, 5,4 подбора и 8,0 передачи, а Прометей завершил месяц с показателем 6-1.

Денис Лукашов в текущем сезоне является лидером Суперлиги по среднему количеству результативных передач, а также входит в топ-10 по рейтингу эффективности.