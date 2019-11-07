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Игроки сборной Украины помогли своим клубам победить в Еврокубке

Игроки сборной Украины помогли своим клубам победить в Еврокубке
15:04 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта:"Промитеас" Александра липового и "Уникаха" Владимира Геруна продолжают побеждать в Еврокубке.

Вчера, 6 ноября, состоялись очередные матчи в престижном европейском турнире Еврокубке.

Греческий "Промитеас" добыл победу над Маккаби.

"Промитеас" - "Маккаби" 88:77 (20:17, 23:13, 20:24, 25:23) 

Александр Липовый ("Промитеас") провел на паркете 28 минут, за которые набрал 14 очков (1/2 двухочковые, 4/5 трехочковые), собрал 3 подбора, отдал 2 передачи, совершил 2 перехват при 1 фоле. РЭ +19.  

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А испанская "Уникаха" на последних секундах вырвала победу в черногорской "Будучности".

"Будучность" - "Уникаха" 81:82 (23:23, 23:28, 23:14, 12:17) 

Владимир Герун ("Уникаха") провел на паркете 13 минут, за которые набрал 13 очков (3/5 двухочковые, 7/12 штрафные), собрал 5 подборов, поставил 1 блок-шот при 2 фолах. РЭ +17. 

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Еврокубок, Новости спорта, Новости баскетбола, Александр Липовый, Владимир Герун.
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