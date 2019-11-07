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Черкасские Мавпы без проблем обыграли Николаев

Черкасские Мавпы без проблем обыграли Николаев
21:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФБУ

Новости спорта:Николаев дома ничего не смог сделать с Черкасскими Мавпами.

Черкасские Мавпы на выезде справились с МБК Николаев в очередном туре чемпионата Украины.

Гости выиграли первую четверть с разницей в 9 очков. Во второй четверти Прометей увеличил преимущество до 13 очков — 44:31.

После перерыва ситуация не изменилась. Третья четверть осталась за гостями, а преимущество достигло 22 очков. Лишь в последней четверти матча николаевцы провернули ряд атак, где значительно сократили отрыв. Однако добиться победы команде Виталия Черния не удалось. 76:68 — победа Черкасских Мавп.

Мавпы набирают 13 очков и выходят на вторую строчку в таблице Суперлиги. Николаев с 8 очками идет на восьмом месте.

Прометей обыграл Запорожье

В следующм туре 29 ноября Черкасские Мавпы сыграют на выезде против Днепра. А Николаев уже 9 ноября сразится с Киев-Баскет.

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Суперлига, Черкасские Мавпы, ФБУ, Новости баскетбола.
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