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Карри может пропустить остаток сезона: Голден Стейт успокоил болельщиков

Карри может пропустить остаток сезона: Голден Стейт успокоил болельщиков
07:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:В клубе уверяют, что сейчас нет смысла говорить о каких-то сроках.

Один из источников Голден Стейт опроверг информацию о том, что травмированный разыгрывающий защитник Стефен Карри может пропустить остаток сезона.

"Это полная чушь. Как мы уже говорили, через три месяца он пройдет повторное обследование, и мы будем исходить из их результатов. Сейчас нет оснований полагать, что он не сможет больше сыграть в этом сезоне", — передает слова источника из команды The San Francisco Chronicle.

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Карри сломал руку в матче регулярного чемпионата НБА против Финикса и перенес операцию, после чего в Голден Стейт сообщили, что игрок пропустит не менее трех месяцев.

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Баскетбол, НБА, БК Голден Стэйт, Новости спорта, Голден Стейт, Стефен Карри.
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