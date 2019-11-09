Химик переломил ход матча против Харьковских Соколов

Новости спорта:Действующий чемпион обыграл на выезде «Харьковских Соколов».

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. «Химик» на выезде обыграл «Харьковских Соколов» 93:77.

В Харькове действующий чемпион неожиданно проиграл дебютанту лиги первую половину матча. В третьей и четвертой четверти «Химик» развернул игру в свою пользу и победил 93:77. Это шестая победа команды из Южного в сезоне и третья подряд.

Самые результативные игроки матча: Айзея Уильямс (37 очков) - «Химик», Джин Тиг (25 очков) - «Харьковские Соколы».

«Химик» набрал 13 очков и поднялся на второе место. А лидирует в турнирной таблице Суперлиги «Прометей», в активе новичка 7 побед и 15 очков.

Напомним, 7 ноября «Прометей» на выезде уверенно обыграл «Запорожье» 103:77, а «Черкасские Мавпы» победили на чужой площадке «Николаев» 76:68.