Форвард Майами повторил впечатляющий рекорд ЛеБрона

В сегодняшнем матче против Финикса (124:108) Батлер за 34 минуты набрал 34 очка (11 из 16 с игры, 10 из 10 с линии штрафных). Джимми стал вторым игроком в Майами после ЛеБрона Джеймса, которому за первую половину удалось набрать 30 очков.

@JimmyButler erupted for 30 PTS (9-10 FGM) in the first half against the Suns!



He is the 1st @MiamiHEAT player since @KingJames (31 PTS, 3/18/14 vs Cavs) to post at least 30 PTS in a first half! pic.twitter.com/YTwrJnZcua