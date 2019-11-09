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Михайлюк и Лень проиграли и результаты других матчей в НБА 08.11.19 (Видео)

Михайлюк и Лень проиграли и результаты других матчей в НБА 08.11.19 (Видео)
09:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Неплохой матч от Михайлюк, Лень никак не может нащупать свою игру.

В первом матче игрового дня Орландо принимало Мемфис. Несмотря на опасение болельщиков команды хозяев, матч прошел для их клуба очень легко. Однако все вопросы о победителе были сняты лишь в последней четверти.

Орландо — Мемфис 118:86 (27:15, 24:33, 33:30, 34:8)

“Орландо”: Вучевич (23 + 16 подборов), Айзек (22 + 8 подборов + 4 блокшотов), Фурнье (19 + 7 подборов), Гордон (17), Фульц (7) - старт; Амину (5), Джефферсон (2), Айвунду (0), Бамба (4), Бирч (0), Огастин (13), Картер-Уильямс (6)

“Мемфис”: Валанчюнас (15 + 9 подборов), Джексон (14), Краудер (8), Морант (8 + 7 передач - 6 потерь), Брукс (3) - старт; Кларк (13), Хилл (6), Андерсон (4), Кабокло (0), Джонс (9), Мелтон (0), Гудурич (6)

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Детройт нашего Святослава Михайлюка за три игровых отрезка слишком далеко отпустил хозяев. Святослав Михайлюк, выйдя со скамьи, провел на площадке 16 минут, набрал 7 очков (1/2 двухочковых, 1/2. трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 2 подбора, 2 передачи и 1 потерю.

 
Индиана — Детройт 112:106 (27:35, 30:18, 28:19, 27:34)

 

“Индиана”: Сабонис (17 + 14 подборов), Уоррен (17), Брогдон (11), Сэмпсон (10), Холидэй (6) - старт; Лиф (4), Холидэй (16 + 4 блокшотов), МакДермотт (14), МакКоннелл (17 + 9 передач)

“Детройт”: Кеннард (29), Драммонд (15 + 13 подборов + 8 передач), Моррис (13), Снелл (11), Браун (10) - старт; Мэйкер (2), Вуд (0), Гэллоуэй (19), Михайлюк (7)

В состав Атланты после травмы вернулся Трей Янг, оформивший дабл-дабл 30 очков + 12 передач. Его хорошие показатели не помогли Хоукс добыть домашнюю поеду над Кингз. Плохой матч 

Атланта — Сакраменто 109:121 (24:31, 23:32, 36:28, 26:30)

 

“Атланта”: Янг (30 + 12 передач + 5 перехватов - 5 потерь), Паркер (25 + 8 подборов), Реддиш (7), Хантер (4), Лень (4 + 7 подборов) - старт; Фернанду (2), Джонс (8), Картер (5), Хертер (17), Уоллес (2), Бембри (5)

“Сакраменто”: Хилд (22), Фокс (17 + 9 передач - 5 потерь), Барнс (16), Бьелица (13), Холмс (2 + 9 подборов) - старт; Джайлс (4), Ариза (14), Дедмон (4), Джозеф (9), Богданович (20)

Алексей Лень, выйдя в старте, отыграл 22 минуты, набрал 4 очка (2/4 двухочковых), сделал 7 подборов (1 в атаке) и 3 блок-шота при 2 фолах. 

Даллас — Нью-Йорк 102:106 (28:36, 29:25, 23:23, 22:22)

“Даллас”: Дончич (38 + 14 подборов + 10 передач - 8 потерь), Порзингис (28 + 9 подборов + 5 блокшотов + 6 фолов), Финни-Смит (3), Ли (2), Пауэлл (1) - старт; Джексон (3), Клебер (8), Брансон (3), Райт (2), Карри (0), Хардуэй-младший (14) 

“Нью Йорк”: Моррис (29 + 9 подборов), Рэндл (21 + 8 подборов), Ниликина (14 + 4 перехватов), Гибсон (12 + 8 подборов), Барретт (3 + 8 подборов) - старт; Нокс (6), Портис (14 + 12 подборов), Трир (4), Дотсон (3)
 
Лука Дончич оформил уже четвертый трипл-дабл в первенстве 2019/2020, а также установил личный рекорд карьеры. Хорошый матч против своего бывшего клуба показал и латыш Кристапс Порзингис. К 28 очкам он добавил 9 подборов и 5 поставленных блок-шотов.
 
Юта — Милуоки 103:100 (30:16, 25:19, 26:39, 22:26)

 

“Юта”: Богданович (33), Конли (20), Митчелл (19 - 8 потерь), О'Нил (11 + 11 подборов), Гобер (8 + 17 подборов) - старт; Грин (2), Инглс (1), Ньянг (2), Брэдли (7 + 8 подборов)

 
“Милуоки”: Адетокумбо (30 + 13 подборов + 6 фолов - 5 потерь), Миддлтон (26 + 11 подборов), Бледсоу (22 + 8 подборов), Лопес (5), Мэттьюз (3) - старт; Уилсон (0), Ильясова (0), Лопес (5), Хилл (2), Браун (7 + 8 подборов), ДиВинчензо (0), Корвер (0)

Казалось, что интрига в этом матче закончилась еще в первой четверти, когда хозяева повели больше, чем в 10 очков. В дальнейшем Милуоки с каждой минутой постепенно сокращало разрыв и даже выходило вперед. Все решил бросок Богдана Богдановича на последней секунде. 

Лейкерс — Майами 95:80 (28:21, 20:25, 30:20, 17:14)

“Лейкерс”: Дэвис (26 + 9 подборов + 7 передач), Джеймс (25), МакГи (9 + 10 подборов), Брэдли (9), Грин (4) - старт; Кузма (7), Дэниелс (3), Ховард (2), Кук (2), Колдуэлл-Поуп (2), Карусо (6)

“Майами”: Батлер (22), Адебайо (11 + 9 подборов), Нанн (10), Робинсон (3), Ленард (0) - старт; Силва (0), Олиник (8), Джонсон (0), Драгич (19 + 7 передач), Хирро (7)

Лейкерс добыли очередную в защитном стиле. Стоит выделить старание Дэвиса и Джеймса, набравших больше половины очков "озерных". 

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НБА, Новости спорта, Новости баскетбола, Алексей Лэнь, Святослав Михайлюк.
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