Михайлюк и Лень проиграли и результаты других матчей в НБА 08.11.19 (Видео)

Новости спорта:Неплохой матч от Михайлюк, Лень никак не может нащупать свою игру.

В первом матче игрового дня Орландо принимало Мемфис. Несмотря на опасение болельщиков команды хозяев, матч прошел для их клуба очень легко. Однако все вопросы о победителе были сняты лишь в последней четверти.

Орландо — Мемфис 118:86 (27:15, 24:33, 33:30, 34:8)

“Орландо”: Вучевич (23 + 16 подборов), Айзек (22 + 8 подборов + 4 блокшотов), Фурнье (19 + 7 подборов), Гордон (17), Фульц (7) - старт; Амину (5), Джефферсон (2), Айвунду (0), Бамба (4), Бирч (0), Огастин (13), Картер-Уильямс (6)

“Мемфис”: Валанчюнас (15 + 9 подборов), Джексон (14), Краудер (8), Морант (8 + 7 передач - 6 потерь), Брукс (3) - старт; Кларк (13), Хилл (6), Андерсон (4), Кабокло (0), Джонс (9), Мелтон (0), Гудурич (6)

Детройт нашего Святослава Михайлюка за три игровых отрезка слишком далеко отпустил хозяев. Святослав Михайлюк, выйдя со скамьи, провел на площадке 16 минут, набрал 7 очков (1/2 двухочковых, 1/2. трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 2 подбора, 2 передачи и 1 потерю.

Индиана — Детройт 112:106 (27:35, 30:18, 28:19, 27:34)

“Индиана”: Сабонис (17 + 14 подборов), Уоррен (17), Брогдон (11), Сэмпсон (10), Холидэй (6) - старт; Лиф (4), Холидэй (16 + 4 блокшотов), МакДермотт (14), МакКоннелл (17 + 9 передач)

“Детройт”: Кеннард (29), Драммонд (15 + 13 подборов + 8 передач), Моррис (13), Снелл (11), Браун (10) - старт; Мэйкер (2), Вуд (0), Гэллоуэй (19), Михайлюк (7)

В состав Атланты после травмы вернулся Трей Янг, оформивший дабл-дабл 30 очков + 12 передач. Его хорошие показатели не помогли Хоукс добыть домашнюю поеду над Кингз. Плохой матч

Атланта — Сакраменто 109:121 (24:31, 23:32, 36:28, 26:30)

“Атланта”: Янг (30 + 12 передач + 5 перехватов - 5 потерь), Паркер (25 + 8 подборов), Реддиш (7), Хантер (4), Лень (4 + 7 подборов) - старт; Фернанду (2), Джонс (8), Картер (5), Хертер (17), Уоллес (2), Бембри (5) “Сакраменто”: Хилд (22), Фокс (17 + 9 передач - 5 потерь), Барнс (16), Бьелица (13), Холмс (2 + 9 подборов) - старт; Джайлс (4), Ариза (14), Дедмон (4), Джозеф (9), Богданович (20) Алексей Лень, выйдя в старте, отыграл 22 минуты, набрал 4 очка (2/4 двухочковых), сделал 7 подборов (1 в атаке) и 3 блок-шота при 2 фолах.

Даллас — Нью-Йорк 102:106 (28:36, 29:25, 23:23, 22:22)

“Даллас”: Дончич (38 + 14 подборов + 10 передач - 8 потерь), Порзингис (28 + 9 подборов + 5 блокшотов + 6 фолов), Финни-Смит (3), Ли (2), Пауэлл (1) - старт; Джексон (3), Клебер (8), Брансон (3), Райт (2), Карри (0), Хардуэй-младший (14)

“Нью Йорк”: Моррис (29 + 9 подборов), Рэндл (21 + 8 подборов), Ниликина (14 + 4 перехватов), Гибсон (12 + 8 подборов), Барретт (3 + 8 подборов) - старт; Нокс (6), Портис (14 + 12 подборов), Трир (4), Дотсон (3)

Лука Дончич оформил уже четвертый трипл-дабл в первенстве 2019/2020, а также установил личный рекорд карьеры. Хорошый матч против своего бывшего клуба показал и латыш Кристапс Порзингис. К 28 очкам он добавил 9 подборов и 5 поставленных блок-шотов.

Юта — Милуоки 103:100 (30:16, 25:19, 26:39, 22:26)

“Юта”: Богданович (33), Конли (20), Митчелл (19 - 8 потерь), О'Нил (11 + 11 подборов), Гобер (8 + 17 подборов) - старт; Грин (2), Инглс (1), Ньянг (2), Брэдли (7 + 8 подборов)

“Милуоки”: Адетокумбо (30 + 13 подборов + 6 фолов - 5 потерь), Миддлтон (26 + 11 подборов), Бледсоу (22 + 8 подборов), Лопес (5), Мэттьюз (3) - старт; Уилсон (0), Ильясова (0), Лопес (5), Хилл (2), Браун (7 + 8 подборов), ДиВинчензо (0), Корвер (0)

Казалось, что интрига в этом матче закончилась еще в первой четверти, когда хозяева повели больше, чем в 10 очков. В дальнейшем Милуоки с каждой минутой постепенно сокращало разрыв и даже выходило вперед. Все решил бросок Богдана Богдановича на последней секунде.

Лейкерс — Майами 95:80 (28:21, 20:25, 30:20, 17:14)

“Лейкерс”: Дэвис (26 + 9 подборов + 7 передач), Джеймс (25), МакГи (9 + 10 подборов), Брэдли (9), Грин (4) - старт; Кузма (7), Дэниелс (3), Ховард (2), Кук (2), Колдуэлл-Поуп (2), Карусо (6)

“Майами”: Батлер (22), Адебайо (11 + 9 подборов), Нанн (10), Робинсон (3), Ленард (0) - старт; Силва (0), Олиник (8), Джонсон (0), Драгич (19 + 7 передач), Хирро (7)

Лейкерс добыли очередную в защитном стиле. Стоит выделить старание Дэвиса и Джеймса, набравших больше половины очков "озерных".