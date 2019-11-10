Баскетболист НБА во время матча сломал руку (Видео)

Новости спорта:Рентген выявил у Гордона Хэйворда перелом левой руки.

Форвард "Бостон Селтикс" Гордон Хэйворд получил перелом левой руки в матче регулярного чемпионата НБА с "Сан-Антонио Спёрс", сообщает пресс-служба команды. В ходе второй четверти матча Хэйворд пытался помешать проходу защитника "Сан-Антонио" Деджоунте Мюррея и врезался в форварда Ламаркуса Олдриджа. После этого Хэйворд покинул площадку и не вернулся на паркет.

Рентген выявил у Хэйворда перелом левой руки. Сроки восстановления спортсмена пока не сообщаются.

Напомним, два года назад Гордон Хэйворд получил перелом ноги, после которого восстанавливался на протяжении всего сезона.

В нынешнем сезоне Хэйворд набирает 20,3 очка, совершает 7,9 подбора и отдаёт 4,6 результативной передачи за встречу.