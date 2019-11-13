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Среда, 13.11.2019
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Михайлюк набрал 6 очков и остальные результаты матчей НБА 12.11.19 (Видео)

Михайлюк набрал 6 очков и остальные результаты матчей НБА 12.11.19 (Видео)
09:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Завершились восемь матчей игрового дня.

Уже подходит к концу четвертая неделя в сильнейшей лиге мира. В восьми встречах минувшей ночи не обошлось без сенсаций, а Алексей Лень провел лучший матч в сезоне

Индиана» – «Оклахома» 111:85 (31:25, 21:17, 34:20, 25:23)

Индиана дома без особых проблем сумела нанести поражение Оклахоме. Уже по итогам трех четвертей победитель был ясен, последний отрезок матча был чистой формальностью, коллективы доигрывали его игроками, которые зачастую получают лишь "мусорное время".

«Филадельфия» – «Кливленд» 98:97 (24:21, 30:27, 28:30, 16:19)

Несмотря на то, что встречались команды с противоположных мест в таблице, игра вышла достаточно равной. За первые две четверти хозяева сумели сделать себе гандикап, однако во второй половине матча гости постепенно начали его отыгрывать, победитель решился лишь на последних секундах.

У Сиксерс стоит выделить Джоэла Эмбиида, на счету центрового 27 очков + 16 подборов.

«Майами» – «Детройт» 117:108 (28:17, 31:20, 33:35, 25:36)

Детройт Святослава Михайлюка ничего не смог сделать Майами. Первое время этот матч напоминал избиения, Хит со стартового свистка сделали рывок 14:2. Далее разрыв начал только увеличиваться. Организация из Мичигана пыталась спасти матч, но хозяева умно воспользовались добытым в начале игры преимуществом.

Украинец отыграл почти шесть минут, ему удалось набрать 6 очков (2/2 трехочковые, 0/1 двухочковые), собрал 3 подбора при 1 потере и 2 фолах. 

«Чикаго» – «Нью-Йорк» 120:102 (30:22, 30:32, 25:31, 35:17)

Буллз сумели сломать сопротивление Нью-Йорка лишь в четвертой четверти. Особенно постарался в этом отрезке Коби Уайт, игрок Чикаго забил аж 7 трехочковых.

«Юта» – «Бруклин» 119:114 (29:35, 24:33, 31:24, 35:22)

Много авансов выдавали эксперты для Нетс, говорившие, что и без Дюранта они смогут всех "рвать". Увы дисциплинированная Юта сумела переломить ход встречи и забрать важную победу.

«Денвер» – «Атланта» 121:125 (34:25, 20:38, 35:35, 32:27)

Атланта на выезде сотворила главную сенсацию вечера, обыграв одного из лидеров Западной конференции. Хорош был Трей Янг, защитник набрал 42 очка. Алексей Лень в первые в сезоне начал матч на скамьи запасных, тем не менее он набрал 17 очков, а это его лучший показатель в нынешнем сезоне.

«Финикс» – «Лейкерс» 115:123 (29:26, 29:34, 34:35, 23:28)

Финикс долго пытался бороться с Лейкерс, но класс есть класс. "Озерные" продолжают возглавлять турнирную таблицу запада. 

 

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НБА, Новости спорта, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк, Трэй Янг.
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