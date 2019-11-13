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Лидер Киев-Баскета получил травму и пропустит матч Кубка Европы ФИБА

Лидер Киев-Баскета получил травму и пропустит матч Кубка Европы ФИБА
09:20 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Киндал Хилл из-за травмы не поможет команде в ближайших матчах.

Главный тренер Киев-Баскета Айнарс Багатскис сообщил, что форвард киевлян Киндал Хилл из-за травмы не поможет команде в ближайших матчах. Американец травмировался в поединке украинской Суперлиги против Николаева (81:90).

«Что с Киндалом? К счастью, худшего удалось избежать. Я бы не хотел комментировать то, в чем я не так хорошо разбираюсь, тем более что восстановление очень сильно зависит от индивидуальных особенностей организма игрока», — цитирует Багатскиса официальный сайт Киев-Баскета.

«Он плохо приземлился, повредил связки и некоторое время должен подлечиться. Не думаю, что это затянется на пару месяцев, однако пока Хилл нам не помощник. Повторюсь, в целом все обошлось», — сказал Багатскис.

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В нынешнем сезоне Суперлиги Хилл провел 6 матчей за Киев-Баскет. В среднем за игру американец набирает 11,3 очка, делает 1,5 передачи и 5,2 подбора.

Следующий матч Киев-Баскет проведет завтра, 13 ноября, на выезде против Днепра в 4-м туре Кубка Европы ФИБА. Киевляне идут на втором месте группы, добыв две победы в трех турах. Днепр занимает последнюю позицию.

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Баскетбол, НБА, Айнарс Багатскис, Новости баскетбола, Киндал Хилл.
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