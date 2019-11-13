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Украинский баскетболист лучший в матче NCAA

Украинский баскетболист лучший в матче NCAA
12:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Илья Тыртышник провел отличный матч в студенческой лиге США.

Через NCAA в последние годы в НБА сумели пробиться два украинца Алексей Лень и Святослав Михайлюк. Их путь в этом году попробуют Дмитрий Скапинцев и Владимир Марковецкий, для которых это будет первый сезон в студенческом баскетболе. 

Дмитрий до этого выступал за Черкасские Мавпы, а Владимир два года играл в дубле гранда европейского баскетбола "Жальгерисе".

Помимо, них есть ещё Виталий Шибель, который проведет третий год в NCAA, ранее он выступал за Аризону, но этим летом перешел в Лас-Вегас. 

Также в одном из дивизионов студенческой лиги играет и Илья Тыртышник, баскетболист уже несколько лет играет за разные колледжи в США, а в этом году пошел на повышения перейдя в университет Сейнт-Клауд.

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Сейнт-Клауд - Оак Хилл 126:48 (63:23, 65:23)

Сейнт - Клауд": Тыртышник 20, Блатанчич 16, Дональдсон 15

Оак Хилл: Ричмонд 24

В этой встрече Илья стал лучшим по результативности, набрав 20 очков за за 18 минут на паркете. Он забил 6/7 трехочковые, и 1/2 двухочковых, собрал 3 подбора, отдал 2 передачи и поставил 1 блок-шот.

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NCAA, Новости спорта, Новости баскетбола, Илья Тыртышник.
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