Днепр - Киев-Баскет: анонс и прогноз на матч Кубка ФИБА (Фото)

Новости спорта:Сегодня, 13 ноября, состоится матч Днепр-Киев-Баскет в рамках Кубка ФИБА.

Сегодня, 13 ноября состоится второе украинское дерби в Кубке ФИБА в этом сезоне. В первом матче триумф добыли киевляне 95:88.

После этого прошли три недели, которые для команда нельзя назвать успешными. Киев-Баскет во втором туре на выезде нанес поражение Левски, однако в третьем дома без шансов уступил многократному чемпиону Беларуси Цмоки.

Плохо подопечные Айнараса Багатскиса отыграли и в чемпионате последнюю игру против Николаева, уступил 81:90, провалил последние 10 минут игры. Да, была победа над БК Запорожье и "вынос тела" в Кубке Украины представителя Высшей лиги Политехники из Львова.

Днепр также не испытал проблем в Кубке страны против Мариуполя из второго дивизиона. В Суперлиге были добыты уверенные победы над Одессой и Химиком. А вот в Кубке ФИБА Днепр фактически лишился шансов на выход из группы. В Минске команда после провальной первой половины сумела перевести игру в овертайм, где уступила таки Цмоки, а в Болгарии при равной игре везение также было не на стороне баскетболистов украинского клуба.

Да, выиграв все матчи второго круга с нужной разницей будет отличным результатом, но даже и его может не хватить при определенных обстоятельствах. В этом противостоянии в составе гостей не сыграет важный игрок ростера Киндал Хилл. Что должно сыграть на руку БК Днепр.

Прогноз Телеграф Спорт: Днепр - Киев-Баскет - победа БК Днепр в районе 10 очков. Для игроков Журавлева это будет первая домашняя встреча в Кубке ФИБА, в Суперлиге дома днепряне ещё не проигрывали, а Киев-Баскет сейчас показывает не лучший баскетбол.