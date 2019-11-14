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Украинское дерби в еврокубках: Днепр оказался сильней Киев-Баскета

Украинское дерби в еврокубках: Днепр оказался сильней Киев-Баскета
14:19 Сегодня Телеграф Фото: ФБУ

Новости спорта:Состоялся матч 4-го тура группового этапа Кубка ФИБА-Европа.

В матче 4-го тура группового этапа Кубка ФИБА-Европа "Днепр" победил "Киев-Баскет".

В другом матче группы F болгарский "Лукойл Левски" взял верх над "Цмоки Минск" из Беларуси - 75:64 (20:16, 18:12, 18:16, 19:20).

В следующем туре Кубка Европы ФИБА "Днепр" 20 ноября примет "Цмоки Минск" из Беларуси, а "Киев-Баскет" - болгарский "Лукойл Левски".

Турнирное положение в квартете F: "Цмоки Минск" - 7очок, "Лукойл Левски" - 6, "Киев-Баскет" - 6, "Днепр" - 5.

Украинский баскетболист лучший в матче NCAA

"Днепр" – "Киев-Баскет" – 79:76 (20:20, 17:23, 25:16, 17:17)

Днепр (Украина): Шундель (6 + 6 передач), Сизов (5 + 6 подборов), Закурдаев (13), Тимофеенко (11 + 6 подборов), Чумаков (8) — старт; Корниенко (12 + 2 блок-шота), Санон (11 + 5 подборов – 6 потерь), Фесенко (6), Глебов (7).

Киев-Баскет: Шепард (17 + 5 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Крутоус (6), Близнюк (16 + 5 подборов + 4 передачи), Пустозвонов (10), Коренюк (8 + 5 подборов) — старт; Кондраков, Павлов (8), Эдвин (7), Петров (4 + 6 передач + 3 перехвата).

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Баскетбол, НБА, Евролига, БК Днепр, ФБУ, ФИБА, БК Киев-Баскет.
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