Защитник Даллас Маверикс Лука Дончич повторил уникальное достижение ЛеБрона Джеймса в сегодняшнем матче регулярного чемпионата с Сан-Антонио Сперс (117:110).

Словенец стал вторым баскетболистом младше 21 года, которому удалось оформить 40-очковый трипл-дабл в матче НБА. Всего в сегодняшнем поединке он набрал 42 очка, отдал 12 результативных передач и совершил 11 подборов.

Также Лука стал первым баскетболистом в истории Маверикс с 40-очковым трипл-даблом в матче Ассоциации.

