БК Хьюстон отчислил звездного центрового

Новости спорта:В нынешнем сезоне американец так и не выходил на площадку.

Хьюстон Рокетс отчислили опытного форварда Райана Андерсона, о чем сообщил в Twitter журналист The Athletic Шэмс Шарания.

31-летний американец подписал контракт с Рокетс в сентябре, но не провел ни одного матча в нынешнем сезоне.

В 2016-18 годах Андерсон был постоянным игроком ротации в Хьюстоне, но в августе прошлого года франшиза обменяла его контракт в Финикс Санз, после чего он также попробовал себя в Майами Хит. За обе команды он суммарно отыграл 15 матчей в регулярном чемпионате.

На сегодняшний день Хьюстон занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.