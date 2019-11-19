Он вернулся: Кармело Энтони определился с клубом

Новости спорта:Звездный баскетболист определился со своем следующим клубом.

Портленд Трэйл Блэйзерс в своем официальном Twitter-аккаунте объявил о подписании контракта со звездным форвардом Кармело Энтони.

В новом клубе 35-летний американец будет выступать под номером "00". Финансовые детали сделки не сообщаются, однако по информации СМИ Энтони подписал негарантированное соглашение.

Стоит отметить, что Кармело был вне игры с конца 2018 года. Прошлый сезон он начал в Хьюстоне, но в январе Рокетс обменяли его в Чикаго, за который он так и не провел ни одного матча.