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Он вернулся: Кармело Энтони определился с клубом

Он вернулся: Кармело Энтони определился с клубом
21:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Звездный баскетболист определился со своем следующим клубом.

Портленд Трэйл Блэйзерс в своем официальном Twitter-аккаунте объявил о подписании контракта со звездным форвардом Кармело Энтони.

В новом клубе 35-летний американец будет выступать под номером "00". Финансовые детали сделки не сообщаются, однако по информации СМИ Энтони подписал негарантированное соглашение.

Самая красивая автогонщица мира (Фото)

Стоит отметить, что Кармело был вне игры с конца 2018 года. Прошлый сезон он начал в Хьюстоне, но в январе Рокетс обменяли его в Чикаго, за который он так и не провел ни одного матча.

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Баскетбол, НБА, Кармело Энтони, Новости спорта.
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