Он вернулся: Кармело Энтони определился с клубом

Портленд Трэйл Блэйзерс в своем официальном Twitter-аккаунте объявил о подписании контракта со звездным форвардом Кармело Энтони.
В новом клубе 35-летний американец будет выступать под номером "00". Финансовые детали сделки не сообщаются, однако по информации СМИ Энтони подписал негарантированное соглашение.
He's back.
Welcome to Portland, @carmeloanthony!
: https://t.co/4b1lNXcYQS pic.twitter.com/AZqOJhG51g
— Portland Trail Blazers (@trailblazers) 19 ноября 2019 г.
Стоит отметить, что Кармело был вне игры с конца 2018 года. Прошлый сезон он начал в Хьюстоне, но в январе Рокетс обменяли его в Чикаго, за который он так и не провел ни одного матча.