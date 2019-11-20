Скачать
Среда, 20.11.2019
Топ-клубы Европы заинтересовались лидером Динамо
Топ-клубы Европы заинтересовались лидером Динамо
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
"Вот это поворот": Моуринью возглавил Тоттенхэм
"Вот это поворот": Моуринью возглавил Тоттенхэм
Биатлон может измениться до неузнаваемости
Биатлон может измениться до неузнаваемости

Кармело Энтони вернулся в НБА (Видео)

Кармело Энтони вернулся в НБА (Видео)
12:48 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Кармело Энтони впервые с 9 ноября 2018 года вышел на паркет в составе клуба НБА.

В Нью-Орлеане на стадионе "Смути Кинг-центр" проходит очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором "Нью-Орлеан Пеликанс" принимал "Портленд Трэйл Блэйзерс". Итоговый счет поединка 115:104 в пользу хозяев.

Новобранец "Портленд Трэйл Блэйзерс" форвард Кармело Энтони впервые с 9 ноября 2018 года вышел на паркет в составе клуба НБА. В своем дебютном матче за клуб он набрал 10 очков.

Напомним, Кармело Энтони на протяжении долгого времени не мог найти новую команду, и многие эксперты считали, что его карьера в НБА подошла к концу. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 10 матчах регулярного чемпионата. Тогда он защищал цвета "Хьюстон Рокетс". Энтони — один из лучших скореров лиги последнего десятилетия.

Лидер Клипперс пропустил третий матч NBA подряд

В ноябре этого года игрок подписал контракт с "Портлендом". В новом клубе он будет выступать под номером 00.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Видео, Кармело Энтони, Новости баскетбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не Ломаченко: промоутер украинца назвал самое большое имя в современном боксе
02 Россию могут не допустить на Евро-2020
03 Девушка-боец умерла после боя
04 Отбор на Евро-2020: результаты матчей 19.11.19
05 Будет непросто: определился первый соперник Украины на Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь