Кармело Энтони вернулся в НБА (Видео)

Новости спорта:Кармело Энтони впервые с 9 ноября 2018 года вышел на паркет в составе клуба НБА.

В Нью-Орлеане на стадионе "Смути Кинг-центр" проходит очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором "Нью-Орлеан Пеликанс" принимал "Портленд Трэйл Блэйзерс". Итоговый счет поединка 115:104 в пользу хозяев.

Новобранец "Портленд Трэйл Блэйзерс" форвард Кармело Энтони впервые с 9 ноября 2018 года вышел на паркет в составе клуба НБА. В своем дебютном матче за клуб он набрал 10 очков.

Напомним, Кармело Энтони на протяжении долгого времени не мог найти новую команду, и многие эксперты считали, что его карьера в НБА подошла к концу. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 10 матчах регулярного чемпионата. Тогда он защищал цвета "Хьюстон Рокетс". Энтони — один из лучших скореров лиги последнего десятилетия.

В ноябре этого года игрок подписал контракт с "Портлендом". В новом клубе он будет выступать под номером 00.