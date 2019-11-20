Леброн Джеймс вошел в историю НБА (Видео)

Новости спорта:Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс сделал "рекордный" трипл-дабл в матче регулярного чемпионата с "Оклахома-Сити Тандер".

"Лейкерс" на своём паркете победили "Оклахому" со счётом 112:107, а Джеймс записал на свой счёт 25 очков, 11 подборов и 10 передач.

Очередной трипл-дабл позволил Леброну стать первым игроком в истории НБА, на счету которого есть как минимум по одному трипл-даблу в матчах со всеми 30 командами лиги, сообщается в "твиттере" NBA Stats.

34-летний Джеймс, первый номер драфта НБА 2003 года, выступает за "Лейкерс" с 2018 года.

Ранее он защищал цвета "Кливленд Кавальерс" и "Майами Хит", в составе которых трижды стал чемпионом ассоциации: в 2012, 2013 и 2016 годах.