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Михайлюк поразил невероятной точностью в матче NBA против Чикаго

Михайлюк поразил невероятной точностью в матче NBA против Чикаго
11:07 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Пистонс потерпели очередное поражение в регулярном сезоне НБА.

Украинский легкий форвард Детройт Пистонс Святослав Михайлюк сыграл в поединке регулярного сезона НБА против Чикаго Буллз (89:109).

Свят провел на площадке почти 15 минут. За это время Михайлюк набрал три очка (1 из 1 трехочкового). На счету украинца один ассист и два персональных фола. Коэффициент +/- Свята составил -9.

Пистонс проиграли уже десятую игру в текущем сезоне, при этом победив четыре раза. Команда Дуэйна Кейси находится на 12-м месте турнирной таблицы Восточной конференции.

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В следующем матче Детройт 23 ноября дома примет Атланту Хокс, за которую выступает украинский центровой Алекс Лэнь

НБА. Регулярный сезон

Чикаго Буллз (5-10) — Детройт Пистонс (4-10) 109:89 (30:30, 29:25, 25:16, 25:18)

Чикаго: Маркканен (24), Харрисон (15 + 11 подборов), Саторанский (15), Картер (12 + 15 подборов), Уайт (12)

Детройт: Роуз (18), Гриффин (16), Кеннард (14), Гэллоуэй (13), Вуд (12 + 10 подборов), Драммонд (6 + 14 подборов), Михайлюк (3 + 1 передача)

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НБА, БК Чикаго, БК Детройт, Святослав Михайлюк.
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