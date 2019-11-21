Скачать
Четверг, 21.11.2019
Топ-клубы Европы заинтересовались лидером Динамо
Топ-клубы Европы заинтересовались лидером Динамо
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
"Вот это поворот": Моуринью возглавил Тоттенхэм
"Вот это поворот": Моуринью возглавил Тоттенхэм
Биатлон может измениться до неузнаваемости
Биатлон может измениться до неузнаваемости

Дончич установил очередной впечатляющий рекорд NBA

Дончич установил очередной впечатляющий рекорд NBA
10:19 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Звездный словенец продолжает покорять НБА.

Защитник Даллас Маверикс Лука Дончич в матче регулярного сезона НБА против Голден Стэйт Уорриорз (142:94) сделал трипл-дабл всего за 25 с половиной минут на площадке, сообщает ESPN со ссылкой на Elias Sports Bureau.

Это наименьшее время, которое понадобилось игроку, чтобы сделать 30-очковый трипл-дабл в истории НБА. Ранее рекорд принадлежал ЛеБрону Джеймсу (27:46).

В поединке против Уорриорз Дончич набрал 35 очков, совершил 10 подборов и отдал 11 ассистов.

Лень провалил матч против Милуоки в NBA

Ранее Дончич в матче с Сан-Антонио Сперс (117:110) повторил уникальное достижение ЛеБрона Джеймса. Словенец стал вторым баскетболистом младше 21 года, которому удалось оформить 40-очковый трипл-дабл в матче НБА.

В нынешнем сезоне Дончич в среднем за игру набирает 29,9 очка, делает 10,6 подбора и 9,4 ассиста.

Даллас (9-5) идет на пятом месте в Западной конференции НБА. Следующий матч Маверикс проведут 23 ноября против Кливленд Кавальерс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Лука Дончич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Хочу на Евро-2020": экс-форвард Зари сменил гражданство
02 Моуриньо провел первую тренировку во главе Тоттенхэма
03 Моуриньо подвел итоги первой тренировки в Тоттенхэме
04 Селтик намерен выставить Шведа на трансфер
05 Днепр совершил невероятный камбэк, разгромив Цмоки-Минск
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь