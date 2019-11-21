Дончич установил очередной впечатляющий рекорд NBA

Новости спорта:Звездный словенец продолжает покорять НБА.

Защитник Даллас Маверикс Лука Дончич в матче регулярного сезона НБА против Голден Стэйт Уорриорз (142:94) сделал трипл-дабл всего за 25 с половиной минут на площадке, сообщает ESPN со ссылкой на Elias Sports Bureau.

Это наименьшее время, которое понадобилось игроку, чтобы сделать 30-очковый трипл-дабл в истории НБА. Ранее рекорд принадлежал ЛеБрону Джеймсу (27:46).

В поединке против Уорриорз Дончич набрал 35 очков, совершил 10 подборов и отдал 11 ассистов.

Ранее Дончич в матче с Сан-Антонио Сперс (117:110) повторил уникальное достижение ЛеБрона Джеймса. Словенец стал вторым баскетболистом младше 21 года, которому удалось оформить 40-очковый трипл-дабл в матче НБА.

В нынешнем сезоне Дончич в среднем за игру набирает 29,9 очка, делает 10,6 подбора и 9,4 ассиста.

Даллас (9-5) идет на пятом месте в Западной конференции НБА. Следующий матч Маверикс проведут 23 ноября против Кливленд Кавальерс.