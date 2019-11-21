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Николаев вышел в 1/4 финала Кубка Украины

Николаев вышел в 1/4 финала Кубка Украины
21:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФБУ

Новости спорта:Николаев одержал вторую победу над Кривым Рогом на пути в четвертьфинал Кубка Украины.

Уступив Кривому Рогу заключительные две четверти, Корабелы обеспечили себе безопасный задел еще к большому перерыву, на который ушли с преимуществом в 13 очков.

Самым результативным игроком встречи стал николаевский легионер Квентин Петерсон, на счету которого дабл-дабл: 31 очко и 11 подборов.

Напомним, в первом матче Николаев обыграл кроворожан со счетом 89:53.

Ранее сегодня место в четвертьфинале Кубка Украины себе обеспечило Запорожье, в двух матчах разгромившее вторую команду Киев-Баскета.

Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины

Кубок Украины. 1/8 финала. Второй матч

Николаев — Кривой Рог 84:80 (22:17, 20:12, 21:24, 21:27)

Н: Петерсон (31 + 11 подборов + 5 передач), Зотов (19 + 6 подборов), Луценко (15 + 7 подборов)

Первый матч — 89:53

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Николаев, БК Кривой рог.
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